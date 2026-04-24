Президент России Владимир Путин может посетить саммит G20 в Соединенных Штатах, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это подтверждает опыт переговоров в Анкоридже, где российский лидер уже принимал непосредственное участие.

Пока речь идет о приглашении российской официальной делегации на конференцию «Большой двадцатки», и в этом нет ничего необычного, учитывая, что Россия как была, так и остается членом клуба G20. Что касается приезда Владимира Путина [на саммит], пока, конечно, преждевременно об этом говорить. Но и исключать этого нельзя. Администрация [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), как мы знаем, нарушила негласное табу американской санкционной политики, когда пригласила нашего президента на Аляску для проведения саммита в Анкоридже, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что ключевой темой конференции «Большой двадцатки» станет проблема продовольственного и энергетического кризиса, который охватывает весь мир. По словам политолога, Соединенные Штаты во многом стали причиной этих проблем, начав войну в Персидском заливе.

Теперь Штаты не могут разобраться с последствиями всего, что они натворили, и поэтому уже действует логика: не можешь самостоятельно разобраться с последствиями, теперь на международном уровне возглавляй какие-то меры по тому, как с этим дальше работать. Не уверен, что удастся быстро найти какие-то подвижки, но хорошо, что на таком высоком международном уровне эти темы будут подниматься, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы полезным. По его мнению, встреча могла бы состояться в декабре в Майами.