24 апреля 2026 в 14:22

Американист оценил вероятность приезда Путина в США на саммит G20

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин может посетить саммит G20 в Соединенных Штатах, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это подтверждает опыт переговоров в Анкоридже, где российский лидер уже принимал непосредственное участие.

Пока речь идет о приглашении российской официальной делегации на конференцию «Большой двадцатки», и в этом нет ничего необычного, учитывая, что Россия как была, так и остается членом клуба G20. Что касается приезда Владимира Путина [на саммит], пока, конечно, преждевременно об этом говорить. Но и исключать этого нельзя. Администрация [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), как мы знаем, нарушила негласное табу американской санкционной политики, когда пригласила нашего президента на Аляску для проведения саммита в Анкоридже, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что ключевой темой конференции «Большой двадцатки» станет проблема продовольственного и энергетического кризиса, который охватывает весь мир. По словам политолога, Соединенные Штаты во многом стали причиной этих проблем, начав войну в Персидском заливе.

Теперь Штаты не могут разобраться с последствиями всего, что они натворили, и поэтому уже действует логика: не можешь самостоятельно разобраться с последствиями, теперь на международном уровне возглавляй какие-то меры по тому, как с этим дальше работать. Не уверен, что удастся быстро найти какие-то подвижки, но хорошо, что на таком высоком международном уровне эти темы будут подниматься, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что участие Путина в саммите G20 было бы полезным. По его мнению, встреча могла бы состояться в декабре в Майами.

Россия
Владимир Путин
США
G20
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
