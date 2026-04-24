Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно

В Махачкале неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, напал на больницу. Он вступил в конфликт с медиками и ударил двоих ножом. В каком состоянии находятся пострадавшие, какие показания дал злоумышленник — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападении на больницу в Махачкале

Инцидент произошел 23 апреля в Республиканской клинической больнице им. Вишневского в Махачкале. По данным следствия, один из посетителей внезапно проявил агрессию и напал на медицинских работников.

«23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникшей неприязни нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что пострадавшими оказались дежурные специалисты — травматолог и хирург. Оба медика получили серьезные ранения. По информации правоохранительных органов, один из них находится в крайне тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. За его жизнь продолжают бороться врачи.

«К счастью, погибших нет. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, врачи борются за его жизнь, но он жив. Будем надеяться, что все обойдется», — сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками охраны медицинского учреждения. Позже правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района, уроженец села Тлярате. В ходе допроса мужчина сообщил, что целенаправленно пошел на конфликт с хирургом, а второй врач не был его целью.

«Нанес ножевые ранения хирургу. Я сначала хотел поговорить, но как получилось, так получилось. Убивать я его не хотел, но драться тоже не получилось. <…> Я хотел попасть именно к этому хирургу и зашел в кабинет, он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй [врач] мне был не нужен, но он бросился на меня, я на автомате и его [ранил]», — сказал он.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Задержанного мужчину направили на медицинское освидетельствование. Злоумышленник признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.

«Был в нетрезвом состоянии», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему мужчина напал на врачей в больнице Махачкалы

После инцидента в Сети начали активно обсуждать предполагаемый мотив нападения на врачей, в том числе сообщения о том, что в больнице якобы ранее не оказали помощь родственникам злоумышленника.

Тем не менее Гариева развеяла эти слухи. Она сказала, что агрессор приехал в больницу вместе с близким, который привез супругу за медицинской помощью. Пока они были на приеме, подозреваемый бесцельно слонялся по коридору, заглядывал в кабинеты, выходил на улицу и возвращался.

В МВД также опубликовали кадры допроса мужчины, на которых он несколько раз говорит, что его «маму задели».

«У мамы, которая обращалась к доктору месяц назад (со слов задержанного), болели почки. Она нуждалась в помощи терапевта, а в хирургическом вмешательстве необходимости не было. Наличие белого халата не делает всех медиков универсальными. Отказ хирурга не является нежеланием или пренебрежением. Просто обследует и назначает последующее лечение при таких проблемах совсем другой врач — терапевт, нефролог», — пояснила Гариева.

Подозреваемый не знал, что его матери не требовалось хирургическое вмешательство. Он также не был в курсе того, что женщину обследует врач другой специальности.

«Нападение на врача-хирурга не имело мотивов. Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь человеку», — резюмировала Гариева, отметив, что видео весьма очевидное.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о пострадавших врачах больницы в Махачкале

Позднее в больнице сообщили ТАСС, что состояние хирурга, получившего серьезные ранения, удалось стабилизировать.

«Состояние врача стабильно тяжелое. Но угрозы для жизни нет», — сказал собеседник агентства.

В медучреждении добавили, что у пострадавшего дома остался новорожденный младенец.

«Врач Республиканской клинической больницы, на которого напали с ножом и поместили в реанимацию, месяц назад стал отцом после восьми лет бездетного брака», — сообщил источник в медицинском учреждении.

В беседе с РИА Новости представитель больницы добавил, что хирурга прооперировали, после чего перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Медики оценивают состояние травматолога как средней степени тяжести. Он пройдет лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Знакомый хирурга в беседе с NEWS.ru отозвался о нем как об отзывчивом профессионале и порядочном человеке.

«Он всегда все сделает для блага пациента. Очень вежливый, порядочный, отзывчивый, никогда не был замечен в конфликтах», — сказал собеседник.

В день нападения хирург не должен был работать, рассказала NEWS.ru его сестра. По ее словам, он подменял коллегу.

«Я не слышала о нем (хирурге. — NEWS.ru) негативных отзывов. В больнице он заменял коллегу на дежурстве. Никаким боком не был знаком с этим наркошей», — сказала девушка.

