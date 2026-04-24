Родственница пострадавшего в Махачкале врача рассказала о нападении Пострадавший при нападении посетителя больницы в Махачкале врач был на замене

В день нападения посетителя на медиков Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале врач, который пострадал сильнее, не должен был работать, рассказала NEWS.ru сестра мужчины. По ее словам, он был на замене. Женщина добавила, что медик ранее не знал нападавшего.

Я не слышала негативных отзывов о нем (хирурге. — NEWS.ru). Да и в больнице он заменял коллегу на дежурстве. Никаким боком не был знаком с этим наркошей, — сказала девушка.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского посетитель напал на медицинских работников. Следственный комитет сообщил, что мужчина нанес медикам не менее двух колото-резаных ран в область жизненно важных органов. Преступника задержали. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса мужчина сообщил, что изначально намеревался поговорить именно с хирургом, но ситуация переросла в нападение. Он также пояснил, что второй врач не был его целью и оказался вовлечен в конфликт случайно. В МВД Дагестана продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего. Следователи изучают показания задержанного и устанавливают полную картину инцидента.