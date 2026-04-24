24 апреля 2026 в 11:03

Родственница пострадавшего в Махачкале врача рассказала о нападении

Пострадавший при нападении посетителя больницы в Махачкале врач был на замене

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В день нападения посетителя на медиков Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале врач, который пострадал сильнее, не должен был работать, рассказала NEWS.ru сестра мужчины. По ее словам, он был на замене. Женщина добавила, что медик ранее не знал нападавшего.

Я не слышала негативных отзывов о нем (хирурге. — NEWS.ru). Да и в больнице он заменял коллегу на дежурстве. Никаким боком не был знаком с этим наркошей, — сказала девушка.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского посетитель напал на медицинских работников. Следственный комитет сообщил, что мужчина нанес медикам не менее двух колото-резаных ран в область жизненно важных органов. Преступника задержали. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса мужчина сообщил, что изначально намеревался поговорить именно с хирургом, но ситуация переросла в нападение. Он также пояснил, что второй врач не был его целью и оказался вовлечен в конфликт случайно. В МВД Дагестана продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего. Следователи изучают показания задержанного и устанавливают полную картину инцидента.

Общество
Дагестан
Махачкала
нападения
Анна Акимова
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
