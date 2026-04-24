Задержанный в Махачкале рассказал о цели нападения в больнице

В Махачкале задержанный по делу о нападении на врачей признался в целенаправленном конфликте с хирургом, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Он дал показания во время допроса, детали которого были опубликованы правоохранителями.

В ходе допроса мужчина сообщил, что изначально намеревался поговорить именно с хирургом, но ситуация переросла в нападение. Он также пояснил, что второй врач не был его целью и оказался вовлечен в конфликт случайно.

В МВД Дагестана продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего. Следователи изучают показания задержанного и устанавливают полную картину инцидента.

Ранее правоохранители установили личность нападавшего. Злоумышленник был отправлен на медицинское освидетельствование.

До этого сообщалось, что 23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского посетитель напал на медицинских работников. Следственный комитет сообщил, что мужчина нанес медикам не менее двух колото-резаных ран в область жизненно важных органов. По факту нападения возбуждено уголовное дело.