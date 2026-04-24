Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 15:39

Делегация Ирана прилетела в Пакистан

Делегация Ирана прилетела в Пакистан ради переговоров с США

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи сегодня, 24 апреля, прилетает в Пакистан, сообщает Reuters. Источник отметил, что цель визита — новый этап переговоров с США.

В материале указано, что американская группа по логистике и безопасности уже в Исламабаде. Авторы статьи добавили, что объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие может закончиться уже сегодня или в ближайшие дни.

Ранее Иран отверг заявление США о прекращении огня. По данным местных СМИ, Тегеран считает, что слова Вашингтона не имеют обязательной силы, так как были озвучены в одностороннем порядке.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков для Ирана по передаче предложения о сделке. По ее словам, временные рамки, которые обсуждались в СМИ, не соответствуют действительности.

Тем временем президент США Дональд Трамп отметил, что не планирует продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также американский лидер обвинил Иран в многократном срыве договоренностей о прекращении огня.

Мир
Иран
Аббас Аракчи
Пакистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.