Делегация Ирана прилетела в Пакистан ради переговоров с США

Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи сегодня, 24 апреля, прилетает в Пакистан, сообщает Reuters. Источник отметил, что цель визита — новый этап переговоров с США.

В материале указано, что американская группа по логистике и безопасности уже в Исламабаде. Авторы статьи добавили, что объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие может закончиться уже сегодня или в ближайшие дни.

Ранее Иран отверг заявление США о прекращении огня. По данным местных СМИ, Тегеран считает, что слова Вашингтона не имеют обязательной силы, так как были озвучены в одностороннем порядке.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких сроков для Ирана по передаче предложения о сделке. По ее словам, временные рамки, которые обсуждались в СМИ, не соответствуют действительности.

Тем временем президент США Дональд Трамп отметил, что не планирует продлевать действующий режим перемирия с Ираном. Также американский лидер обвинил Иран в многократном срыве договоренностей о прекращении огня.