Гитару с автографом лидера Oasis купили почти за $100 тысяч

Гитару с автографом лидера Oasis купили почти за $100 тысяч Гитара лидера группы Oasis Галлахера ушла с молотка в Нью-Йорке за $96 тысяч

Гитару с автографом лидера группы Oasis Ноэла Галлахера, на которой он исполнял хиты Wonderwall и Champagne Supernova, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $96 тыс. (7,5 млн), сообщает BBC. Речь идет об акустической гитаре Epiphone EJ-200, на которой музыкант играл во время записи второго студийного альбома (What's the Story) Morning Glory.

Пластинка 1995 года разошлась тиражом более 22 млн копий. Альбом записали всего за 15 дней. Изначально инструмент оценивали в $80 тыс. (6,2 млн рублей).

Группу Oasis основали в 1991 году братья Ноэл и Лиам Галлахеры. Сначала коллектив назывался The Rain. Группа входит в «большую четверку» брит-попа вместе с Blur, Suede и Pulp.

