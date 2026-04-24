Гитару с автографом лидера Oasis купили почти за $100 тысяч

Гитара лидера группы Oasis Галлахера ушла с молотка в Нью-Йорке за $96 тысяч

Акустическая гитара Epiphone EJ-200 с автографом Ноэля Галлахера Акустическая гитара Epiphone EJ-200 с автографом Ноэля Галлахера Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гитару с автографом лидера группы Oasis Ноэла Галлахера, на которой он исполнял хиты Wonderwall и Champagne Supernova, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $96 тыс. (7,5 млн), сообщает BBC. Речь идет об акустической гитаре Epiphone EJ-200, на которой музыкант играл во время записи второго студийного альбома (What's the Story) Morning Glory.

Пластинка 1995 года разошлась тиражом более 22 млн копий. Альбом записали всего за 15 дней. Изначально инструмент оценивали в $80 тыс. (6,2 млн рублей).

Группу Oasis основали в 1991 году братья Ноэл и Лиам Галлахеры. Сначала коллектив назывался The Rain. Группа входит в «большую четверку» брит-попа вместе с Blur, Suede и Pulp.

Ранее сообщалось, что спасательный жилет 22-летней Лауры Мабель Франкателли, выжившей при крушении «Титаника», выставили на аукцион. Артефакт почти 100 лет хранился в семье пассажирки первого класса, а около 20 лет назад его выкупил частный коллекционер.

До этого в Петербурге собрались выставить на торги мастерскую, которая в первой трети XX века принадлежала придворному художнику императора Николая II Эрнесту Карловичу фон Липгарту. Стартовая цена лота составит 80 млн рублей.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

