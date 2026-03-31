В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II

В Петербурге выставят на торги мастерскую, которая в первой трети XX века принадлежала придворному художнику императора Николая II Эрнесту Карловичу фон Липгарту, пишет РИА Новости. Речь идет о четырехуровневом помещении, расположенном в доме № 16 на Каменноостровском проспекте. Стартовая цена лота составит 80 млн рублей.

Липгарт считался одним из самых заметных мастеров своего времени. Он работал как декоратор и создал коллекцию портретов последнего российского императора. Его росписи до сих пор можно увидеть в зданиях Петербурга: Мраморном дворце, дворце великого князя Алексея Александровича, особняке Дервиза, театре Юсуповского дворца и на занавесе Эрмитажного театра.

Сама мастерская площадью около 150 квадратных метров сохранилась почти без изменений. Историческая планировка осталась прежней с момента создания более 120 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Испании выставили на аукцион украденные из России архивные документы. Самым дорогим экспонатом стал указ Екатерины I, его стартовая цена составляет €16 тыс. (1,5 млн рублей). Кроме того, на продажу выставлены указы Петра II и Петра III, которые оцениваются в €10 тыс. (972 тыс. рублей) и €6 тыс. (583 тыс. рублей) соответственно.