Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе Испанский аукцион выставил на продажу украденные из России архивные документы

Аукцион IAA Europe S.L. в Испании начал торги по украденным из России архивным документам, сообщает Telegram-канал Baza. На сайте учреждения появилось сразу несколько лотов, принадлежащие российским императорам, писателям и чиновникам.

Самым дорогим экспонатом стал указ Екатерины I, его стартовая цена составляет €16 тыс. (1,5 млн рублей). Кроме того, на продажу выставлены указы Петра II и Петра III — они оцениваются в €10 тыс. (972 тыс. рублей) и €6 тыс. (583 тыс. рублей) соответственно. Кроме того, на аукционе есть документы Екатерины II, Александра II, а также декрет Александра III.

