21 марта 2026 в 17:21

Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе

Аукцион IAA Europe S.L. в Испании начал торги по украденным из России архивным документам, сообщает Telegram-канал Baza. На сайте учреждения появилось сразу несколько лотов, принадлежащие российским императорам, писателям и чиновникам.

Самым дорогим экспонатом стал указ Екатерины I, его стартовая цена составляет €16 тыс. (1,5 млн рублей). Кроме того, на продажу выставлены указы Петра II и Петра III — они оцениваются в €10 тыс. (972 тыс. рублей) и €6 тыс. (583 тыс. рублей) соответственно. Кроме того, на аукционе есть документы Екатерины II, Александра II, а также декрет Александра III.

Ранее Калининский суд Санкт-Петербурга взыскал 847 тыс. рублей с посетителя Эрмитажа, который повредил трон императора Павла I, пытаясь сделать селфи. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда мужчина сел на трон, а после замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамеечку, повредив экспонат.

Также служба безопасности Эрмитажа при помощи сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержала посетителя, повредившего палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны. В пресс-службе музея отметили, что экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году.

