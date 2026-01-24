Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 02:37

Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую

Гость в Эрмитаже повредил статую императрицы Александры Федоровны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Служба безопасности Эрмитажа при помощи сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержала посетителя, повредившего палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны, сообщила пресс-служба музея. Там отметили, что экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году, передает ТАСС.

Повреждения были нанесены посетителем, который еще не покинул музей. Нарушитель был задержан службой безопасности Эрмитажа при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части, — говорится в публикации.

Ранее французский телеканал передал, что Лувр прекратил работу из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.

Тем временем российский искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева предположила, что крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея. Ее комментарий последовал за публикацией французским телеканалом TF1 кадров с камер наблюдения, запечатлевших момент преступления.

Эрмитаж
статуи
задержания
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности в ДТП
Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
В Хабаровском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В МИД раскрыли цель визита представителей США в Москву
СК возбудил дело о халатности из-за отключения света в Мурманской области
ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане
Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую
Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем
США рассматривают необычное решение в отношении Кубы
Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России
В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе
В ЦБ объяснили, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
Фаза Луны сегодня, 24 января 2026 года. День прибыльных разговоров обо всем
Это был самострой: кто виноват в обрушении ТЦ в Новосибирске — новые данные
Захарова приготовила традиционное блюдо в посольстве КНР
Ученые рассказали Путину о новых вирусах гриппа и препаратах против них
Открытки с Татьяниным днем: искренние поздравления и добрые пожелания
Названа сумма, которую Запад планирует потратить на восстановление Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.