Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую

Служба безопасности Эрмитажа при помощи сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержала посетителя, повредившего палец у портретной статуи супруги Николая I Александры Федоровны, сообщила пресс-служба музея. Там отметили, что экспонат был заказан императором Николаем I, скульптура создана в 1840 году, передает ТАСС.

Повреждения были нанесены посетителем, который еще не покинул музей. Нарушитель был задержан службой безопасности Эрмитажа при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части, — говорится в публикации.

Ранее французский телеканал передал, что Лувр прекратил работу из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.

Тем временем российский искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева предположила, что крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея. Ее комментарий последовал за публикацией французским телеканалом TF1 кадров с камер наблюдения, запечатлевших момент преступления.