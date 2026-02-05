Трамп хочет установить статую Колумба перед Белым домом

Президент США Дональд Трамп планирует установить на территории Белого дома статую мореплавателя Христофора Колумба, открывшего Америку, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Ожидается, что скульптуру возведут в южной части комплекса, но планы еще могут измениться.

Трамп планирует установить статую Христофора Колумба на территории Белого дома в рамках своей последней попытки преобразить президентский кампус и прославить знаменитого и противоречивого исследователя, — говорится в публикации.

Памятник представляет собой восстановленную версию монумента, который когда-то стоял в Балтиморе. В 2020 году протестующие сбросили монумент в гавань. Группа итало-американских бизнесменов и политиков при помощи скульпторов восстановила памятник из найденных фрагментов.

Ранее Трамп выразил уверенность, что способен самостоятельно определить момент, когда возраст станет помехой для его работы на посту хозяина Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже стар для этой должности.