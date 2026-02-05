Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:10

Трамп хочет установить статую Колумба перед Белым домом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп планирует установить на территории Белого дома статую мореплавателя Христофора Колумба, открывшего Америку, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Ожидается, что скульптуру возведут в южной части комплекса, но планы еще могут измениться.

Трамп планирует установить статую Христофора Колумба на территории Белого дома в рамках своей последней попытки преобразить президентский кампус и прославить знаменитого и противоречивого исследователя, — говорится в публикации.

Памятник представляет собой восстановленную версию монумента, который когда-то стоял в Балтиморе. В 2020 году протестующие сбросили монумент в гавань. Группа итало-американских бизнесменов и политиков при помощи скульпторов восстановила памятник из найденных фрагментов.

Ранее Трамп выразил уверенность, что способен самостоятельно определить момент, когда возраст станет помехой для его работы на посту хозяина Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже стар для этой должности.

США
Дональд Трамп
Белый дом
Христофор Колумб
статуи
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.