Японцы оказались готовы нарушить многовековую традицию престолонаследия

Более половины японцев не возражают против того, чтобы на Хризантемовом троне оказалась женщина, сообщает телеканал TBS со ссылкой на данные опроса общественного мнения. За такую возможность высказался 61% респондентов, против — лишь 8%, еще 30% не поддерживают ни одну из позиций.

По информации источника, вопрос престолонаследия обострился в японском обществе из-за сокращения числа лиц мужского пола среди молодого поколения императорской семьи. В настоящее время из четырех потенциальных наследников престола трое — девушки и лишь один — юноша.

По действующей традиции трон передается исключительно по прямой мужской линии, женщины наследовать его не могут, а после замужества покидают состав монаршего дома.

Ранее доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России кандидат исторических наук Владимир Нелидов рассказал, что одним из самых строгих негласных запретов в Японии является критика императора и членов императорской семьи. При этом формальных ограничений в стране на это нет. Эксперт добавил, что сама императорская семья тщательно оберегает свою репутацию.