11 апреля 2026 в 15:46

Японцы оказались готовы нарушить многовековую традицию престолонаследия

TBS: 61% японцев не против женщины на Хризантемовом троне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более половины японцев не возражают против того, чтобы на Хризантемовом троне оказалась женщина, сообщает телеканал TBS со ссылкой на данные опроса общественного мнения. За такую возможность высказался 61% респондентов, против — лишь 8%, еще 30% не поддерживают ни одну из позиций.

По информации источника, вопрос престолонаследия обострился в японском обществе из-за сокращения числа лиц мужского пола среди молодого поколения императорской семьи. В настоящее время из четырех потенциальных наследников престола трое — девушки и лишь один — юноша.

По действующей традиции трон передается исключительно по прямой мужской линии, женщины наследовать его не могут, а после замужества покидают состав монаршего дома.

Ранее доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России кандидат исторических наук Владимир Нелидов рассказал, что одним из самых строгих негласных запретов в Японии является критика императора и членов императорской семьи. При этом формальных ограничений в стране на это нет. Эксперт добавил, что сама императорская семья тщательно оберегает свою репутацию.

