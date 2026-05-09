Автор культового цикла «Звонок» умер в 68 лет Автор цикла романов «Звонок» Кодзи Судзуки умер на 69 году жизни

Японский писатель Кодзи Судзуки, известный как автор культового хоррора «Звонок», скончался на 69-м году жизни, передает агентство Kyodo. Писатель умер 8 мая в одной из больниц Токио.

Отмечается, что смерть наступила после тяжелой болезни. Подробности о характере заболевания и обстоятельствах смерти не раскрываются.

Кодзи Судзуки родился в 1957 году в городе Хамамацу и получил мировую известность благодаря экранизациям своих произведений. Его работы «Звонок» и «Темные воды» стали основой популярных фильмов, вышедших в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Ранее стало известно, что писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет, сообщило правительство Тверской области. В связи с его смертью выразил соболезнования глава региона Виталий Королев.

До этого умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.