24 апреля 2026 в 13:38

Число катастрофически голодающих людей в мире выросло в девять раз

ООН сообщила о росте числа людей, сталкивающихся с голодом

Число людей, сталкивающихся с голодом, за 10 лет выросло в девять раз, говорится в глобальном докладе о продовольственных кризисах (GRFC) 2026. По данным ООН, которые приводит ТАСС, впервые за всю историю существования доклада стало известно о двух случаях катастрофического голода — в секторе Газа и некоторых частях Судана. Ситуации в регионах была присвоена наивысшая фаза пять.

Крайняя недостаточность питания остается критической и растущей проблемой. Только в 2025 году 35,5 млн детей страдали от острой недостаточности питания, в том числе почти 10 млн от тяжелой формы недостаточности питания, — говорится в докладе.

В документе сказано, что уровень острой нехватки продовольствия остается критическим в 2026 году. Всего в 2025 году 266 млн человек в 47 странах испытывали высокий уровень острой нехватки продовольствия. Ситуация географически сконцентрирована — две трети из голодающих проживают в десяти государствах, включая Афганистан, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Мьянму, Нигерию, Пакистан, Южный Судан, Судан, Сирию и Йемен.

Ситуацию, отмечает ООН, усугубляют конфликты, изменение климата и экономическая неопределенность. Помимо этого, на покупательной способности уязвимого населения негативно сказывается и кризис на Ближнем Востоке.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сопоставила влияние конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на глобальную продовольственную безопасность. В докладе, посвященном росту угроз продовольственной безопасности в связи с конфликтом в Иране, ВПП предупредила, что, если боевые действия на Ближнем Востоке продлятся до конца июня, еще 45 млн человек окажутся на грани острого голода.

