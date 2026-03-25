25 марта 2026 в 11:49

«Научились предвидеть»: Памфилова подвела итоги работы ЦИК за пять лет

Центральная избирательная комиссия России за последние пять лет научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в итоговом докладе о работе комиссии за 2021–2026 годы. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа, передает ТАСС.

Мы с вами научились не только не отставать, но часто предвидеть, прогнозировать и работать на опережение, это, пожалуй, самое главное качество, которое нам удалось в себе выработать, оно дорогого стоит, я не могу об этом не сказать. Именно благодаря ему нам с вами удалось <...> очень эффективно сработать на многие вызовы, — добавила Памфилова.

Он также отметила, что за пять лет работы ведомство сумело создать многослойную систему общественного контроля за голосованием. По ее словам, сейчас выборы невозможны без наблюдателей от партий и общественности.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла в том числе действующий председатель ЦИК. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

