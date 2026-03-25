«Научились предвидеть»: Памфилова подвела итоги работы ЦИК за пять лет Памфилова: ЦИК за последние пять лет научился работать на опережение

Центральная избирательная комиссия России за последние пять лет научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в итоговом докладе о работе комиссии за 2021–2026 годы. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа, передает ТАСС.

Мы с вами научились не только не отставать, но часто предвидеть, прогнозировать и работать на опережение, это, пожалуй, самое главное качество, которое нам удалось в себе выработать, оно дорогого стоит, я не могу об этом не сказать. Именно благодаря ему нам с вами удалось <...> очень эффективно сработать на многие вызовы, — добавила Памфилова.

Он также отметила, что за пять лет работы ведомство сумело создать многослойную систему общественного контроля за голосованием. По ее словам, сейчас выборы невозможны без наблюдателей от партий и общественности.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла в том числе действующий председатель ЦИК. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».