Путин сформировал президентскую квоту ЦИК

Президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центризбиркома по президентской квоте на новый пятилетний срок, говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Лидер РФ определил состав комиссии, в который вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова.

В утвержденный список также включены Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии в течение следующих пяти лет. Новым участником ЦИК станет Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев».

Центральная избирательная комиссия формируется сроком на пять лет. Согласно установленным правилам, по пять членов назначают президент России, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава комиссии завершаются уже в этом месяце.

Ранее Путин своим указом освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был подписан 12 марта.

До этого Андрея Булыгу назначили заместителем секретаря Совета безопасности России. В указе президента РФ Владимира Путина уточняется, что в свое время он занимал пост заместителя министра обороны.