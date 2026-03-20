20 марта 2026 в 19:07

Путин сформировал президентскую квоту ЦИК

Путин подписал указ о назначении президентской квоты ЦИК

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центризбиркома по президентской квоте на новый пятилетний срок, говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Лидер РФ определил состав комиссии, в который вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова.

В утвержденный список также включены Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии в течение следующих пяти лет. Новым участником ЦИК станет Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев».

Центральная избирательная комиссия формируется сроком на пять лет. Согласно установленным правилам, по пять членов назначают президент России, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава комиссии завершаются уже в этом месяце.

Ранее Путин своим указом освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был подписан 12 марта.

До этого Андрея Булыгу назначили заместителем секретаря Совета безопасности России. В указе президента РФ Владимира Путина уточняется, что в свое время он занимал пост заместителя министра обороны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

