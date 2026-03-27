В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод

В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод ООН: из-за кризиса на Ближнем Востоке 45 млн человек начнут голодать

Всемирная продовольственная программа ООН сопоставила влияние конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на глобальную продовольственную безопасность, сообщает РИА Новости. В докладе, посвященном росту угроз продовольственной безопасности в связи с конфликтом в Иране, ВПП предупредила, что, если боевые действия на Ближнем Востоке продлятся до конца июня, еще 45 млн человек окажутся на грани острого голода.

Во Всемирной продовольственной программе пояснили, что прогноз роста числа голодающих после эскалации на Ближнем Востоке основан на моделировании скачка цен на глобальных энергетических рынках и его влияния на национальные экономики. Удорожание энергии, в свою очередь, ведет к повышению цен на продовольствие и снижает доступность продуктов для домохозяйств, которые и до конфликта с трудом могли позволить себе минимальную потребительскую корзину.

Если конфликт сохранится до второго квартала текущего года, общее количество людей, находящихся в состоянии острой продовольственной небезопасности, может достичь 363 млн в 2026 году, сказано в докладе.

Ранее The Financial Times сообщила, что страны Персидского залива на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива начали прорабатывать альтернативные маршруты для поставок энергоресурсов. В числе рассматриваемых вариантов — строительство трубопроводной инфраструктуры.