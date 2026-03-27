27 марта 2026 в 11:13

Страны Персидского залива начали искать альтернативу Ормузскому проливу

Страны Персидского залива на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива начали прорабатывать альтернативные маршруты для поставок энергоресурсов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в одном из государств региона. В числе рассматриваемых вариантов — строительство трубопроводной инфраструктуры.

Страны Персидского залива будут искать альтернативы, например, строительство трубопроводов, — сообщил изданию дипломат.

Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде между тем заявлял, что Тегеран разрабатывает новый правовой режим в Ормузском проливе. По его словам, обновленные правила вступят в силу после завершения конфликта, а в этом вопросе иранская сторона намерена сотрудничать с Оманом. Опасения соседних государств связаны с возможным ужесточением правил прохода через стратегически важную водную артерию.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали подчеркивал, что Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

