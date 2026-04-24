Защита Чекалина обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор осужденному на семь лет колонии Артему Чекалину

Артем Чекалин во время оглашения приговора в суде Артем Чекалин во время оглашения приговора в суде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Защита обжаловала приговор блогеру Артему Чекалину, осужденному на семь лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат. Его признали виновным в незаконном выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам.

Суд над Чекалиным состоялся 13 апреля. Помимо срока, блогеру назначили штраф в размере 194,5 млн рублей. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 «Бутырка». Эту информацию подтвердил адвокат Константин Третьяков, который представляет интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

Как установил суд, деньги, которые Чекалин вместе с экс-супругой выводил за рубеж, были получены от продажи фитнес-марафонов. Рассмотрение дела в отношении его бывшей жены Лерчек было приостановлено из-за наличия у нее онкологического заболевания.

До этого бывший муж блогера Лерчек в суде сообщил, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
