Защита Чекалина обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор блогеру Артему Чекалину, осужденному на семь лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат. Его признали виновным в незаконном выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам.

Суд над Чекалиным состоялся 13 апреля. Помимо срока, блогеру назначили штраф в размере 194,5 млн рублей. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 «Бутырка». Эту информацию подтвердил адвокат Константин Третьяков, который представляет интересы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

Как установил суд, деньги, которые Чекалин вместе с экс-супругой выводил за рубеж, были получены от продажи фитнес-марафонов. Рассмотрение дела в отношении его бывшей жены Лерчек было приостановлено из-за наличия у нее онкологического заболевания.

До этого бывший муж блогера Лерчек в суде сообщил, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.