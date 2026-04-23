В Ереване заявили, что Армения не станет антироссийским плацдармом

Армения не собирается становиться площадкой для антироссийских настроений, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян. Он отметил, что Ереван развивает сотрудничество по различным направлениям.

Именно так Костанян ответил на вопрос о том, будет ли восприниматься саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) как антироссийский шаг. Мероприятие запланировано на 4 мая и пройдет в Армении.

Мы не планируем становиться антироссийским плацдармом. Этого нет в нашей повестке, — подчеркнул замглавы МИД.

Армения выступает принимающей стороной и обязана провести форум на должном уровне, добавил Костанян. Он также заявил, что предстоящий саммит рассматривается как политическое решение, к которому готовилась армянская сторона в течение двух-трех лет. Он добавил, что право Армении принять встречу отражает развитие отношений республики с Евросоюзом.

Ранее стало известно, сколько Армения заплатит за присоединение к Евросоюзу. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов рассказал, что это может обойтись стране примерно в 23% ВВП.