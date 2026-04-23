23 апреля 2026 в 00:46

В Ереване заявили, что Армения не станет антироссийским плацдармом

Фото: president.am
Армения не собирается становиться площадкой для антироссийских настроений, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян. Он отметил, что Ереван развивает сотрудничество по различным направлениям.

Именно так Костанян ответил на вопрос о том, будет ли восприниматься саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) как антироссийский шаг. Мероприятие запланировано на 4 мая и пройдет в Армении.

Мы не планируем становиться антироссийским плацдармом. Этого нет в нашей повестке, — подчеркнул замглавы МИД.

Армения выступает принимающей стороной и обязана провести форум на должном уровне, добавил Костанян. Он также заявил, что предстоящий саммит рассматривается как политическое решение, к которому готовилась армянская сторона в течение двух-трех лет. Он добавил, что право Армении принять встречу отражает развитие отношений республики с Евросоюзом.

Ранее стало известно, сколько Армения заплатит за присоединение к Евросоюзу. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов рассказал, что это может обойтись стране примерно в 23% ВВП.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

