Стало известно, сколько Армения «заплатит» за присоединение к ЕС СБ РФ: присоединение Армении к ЕС будет стоить ей примерно 23% ВВП

Присоединение Армении к Евросоюзу может обойтись стране примерно в 23% ВВП даже по самым скромным оценкам, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов. По его словам, которые приводит ТАСС, вступление Армении в ЕС также потребует перехода на европейские стандарты: армянской продукции придется соответствовать техрегламентам, что повлечет необходимость в дополнительных инвестициях.

В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п. п.) и рост инфляции на 22,6 п. п. приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ, — заявил собеседник.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.