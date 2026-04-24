Военный эксперт объяснил, почему Зеленский призвал ввести войска ЕС

ВСУ необходима помощь войск ЕС при поддержке США из-за критического положения в зоне СВО, заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что сейчас российские силы приближаются к Херсону, Харькову, Сумам и Чернигову.

Зеленский именно сейчас призвал ввести на территорию Украины иностранные войска, потому что положение ВСУ в зоне СВО достаточно критично. Реально российские силы приближаются к Херсону, Харькову, Сумам и Чернигову. Просчитав все возможные «за» и «против», он пришел к выводу, что для удержания всей территории и поддержания боеспособности Украины необходимы западные войска, — объяснил Матвийчук.

Военный эксперт подчеркнул, что, если договоренности будут достигнуты, США обеспечат Украину оружием. По его словам, контингент же будет состоять из французов и британцев, в меньшей степени — немцев.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х резко осудил инициативу о направлении военного контингента ЕС на Украину. Он назвал это предложение предсказуемой уловкой проевропейских сил.