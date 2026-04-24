24 апреля 2026 в 13:44

Стало известно, что ЕС может включить в 21-й пакет антироссийских санкций

Политолог Светов: Евросоюз может ввести запрет на поставки российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз может рассмотреть возможность запрета на поставки российской нефти в рамках 21-го пакета санкций, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Россия давно адаптировалась к ограничениям и научилась справляться с их последствиями.

В Евросоюзе люди креативные, постоянно что-то придумывают. Они начинали с ограничений, которые назывались «санкции из ада», «мать всех санкций», «всеобъемлющие санкции». Оказалось, что нет, не всеобъемлющие, и поэтому уже 20 пакетов приняли. Сейчас, я думаю, 21-й будет строиться из того, что они изъяли из предыдущего — все рестрикции на российскую нефть: на поставки, на продажу, на получение денег, — прокомментировал Светов.

Он подчеркнул, что ранее в ЕС предпринимались попытки ограничить использование цифрового рубля с целью предотвращения торговли российским топливом в новых валютах. При этом, по мнению эксперта, в Европе также могут рассмотреть возможность расширения санкционных списков за счет российских граждан.

Сейчас ЕС наложил санкции еще на 20 банков и на более 2500 физических лиц и организаций. А у России ведь население в стране 140 млн, так что еще какой размах возможен по включению в эти пакеты. Мы к этому относимся уже как к стихийному форс-мажору. Ты ждешь, что погода будет хорошая, а вдруг дождь пошел. Поэтому реагировать надо спокойно. Мы знаем, как действовать, как с этим бороться. Может быть, когда они заняты разработкой пакетов санкций, меньше гадостей делают по другим направлениям, — резюмировал Светов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о начале работы над 21-м пакетом антироссийских санкций. По ее словам, так Брюссель стремится продемонстрировать, что «для Евросоюза Украина важнее, чем для России».

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
