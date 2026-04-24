24 апреля 2026 в 13:54

Россияне в Европе пожаловались на «охоту» со стороны украинских радикалов

Захарова: украинские радикалы в Европе охотятся за данными россиян

Украинские радикалы ведут сбор информации о российских гражданах, проживающих в Европе, а затем формируют черные списки и выкладывают персональные данные в Сеть, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомство поступают сообщения от россиян в странах Евросоюза, которые обеспокоены давлением со стороны местных украинских националистов, передает корреспондент NEWS.ru.

К нам поступают сообщения от россиян в странах Европейского союза, которые обеспокоены давлением на них со стороны проживающих в Европе украинских националистов, которые ведут сбор информации о наших гражданах, — сказала Захарова.

Дипломат пояснила, что на основе собранных данных радикалы создают специальные ресурсы, где публикуют фотографии, адреса и другую личную информацию. Такое распространение данных напрямую угрожает безопасности российских граждан, особенно на фоне регулярных угроз со стороны Киева.

Захарова подчеркнула, что в Москве прекрасно понимают, с какой целью собирается и публикуется эта информация. Она отметила, что речь идет не о социальных опросах, а о запугивании, угрозах и шантаже, которые являются фирменным почерком украинских властей.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

