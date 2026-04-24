24 апреля 2026 в 15:08

У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни

Голикова: за шесть лет выявляемость когнитивных расстройств выросла на 10%

Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Когнитивные расстройства в последнее время стали чаще выявляться у лиц трудоспособного возраста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия». За последние шесть лет распространенность заболеваний когнитивной функции в России увеличилась на 10%, передает РИА Новости.

За последние шесть лет распространенность заболеваний когнитивной функции увеличилась на 10%. И самое важное, что эти болезни стали регистрироваться у лиц трудоспособного возраста, — сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что на конец 2025 года болезнью Альцгеймера страдало полторы тысячи человек трудоспособного возраста. Она подчеркнула, что это пока небольшая цифра, но крайне тревожная тенденция, которая должна всех насторожить. Голикова пояснила, что отклонения, которые вовремя не выявить, впоследствии могут привести к серьезному когнитивному неблагополучию.

Ранее политик заявила, что около трети трудоспособных граждан России имеют хронические неинфекционные заболевания. По ее словам, эта проблема требует особого внимания со стороны государства и системы здравоохранения.

