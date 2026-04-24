Стоматолог предупредила о рисках домашнего отбеливания зубов

Домашнее отбеливание зубов может привести к истончению эмали, рассказала «Чемпионату» стоматолог-гигиенист Милана Гусова. Она отметила, что перед отбеливанием всегда необходима консультация специалиста.

Если вы решили пройти процедуру отбеливания зубов, независимо от того, будете вы это делать дома или в клинике, все равно нужно начать с визита к стоматологу. Только так вы можете быть уверены, что отбеливание не приведет к ухудшению здоровья полости рта, — заявила Гусова.

Стоматолог подчеркнула, что некоторые гели могут вызвать химические ожоги десен, губ и языка. По ее словам, домашнее отбеливание также ускоряет прогрессирование кариеса, гингивита и пародонтита.

