Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыто признает неудачи ВСУ на фронте, стремясь укрепить свои политические позиции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, британцы могут организовать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью его свержения.

Залужный — это один из кандидатов со стороны Великобритании на место президента Украины. Будучи в Лондоне, он может отмечать недостатки ВСУ и даже критиковать режим своей страны ради набора баллов в глазах хозяев. Безусловно, на данный момент положение ВСУ стало намного хуже, чем было изначально. Им не хватает средств, выделяемых Западом, и людей на фронте. Я полагаю, что за риторикой Залужного стоят британцы, которые могут начать раскачивать лодку против Зеленского. И если им понадобится, они быстро заменят его своим человеком, — пояснил Дандыкин.

Ранее Залужный назвал положение украинской армии на фронте стабильно плохим. Он отметил, что удары российских войск по логистике делают невозможным наступление ВСУ.