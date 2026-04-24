24 апреля 2026 в 16:22

Найден скрытый нюанс в признаниях Залужного о провалах ВСУ на фронте

Военэксперт Дандыкин: Залужный признает провалы ВСУ ради политических амбиций

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыто признает неудачи ВСУ на фронте, стремясь укрепить свои политические позиции, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, британцы могут организовать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью его свержения.

Залужный — это один из кандидатов со стороны Великобритании на место президента Украины. Будучи в Лондоне, он может отмечать недостатки ВСУ и даже критиковать режим своей страны ради набора баллов в глазах хозяев. Безусловно, на данный момент положение ВСУ стало намного хуже, чем было изначально. Им не хватает средств, выделяемых Западом, и людей на фронте. Я полагаю, что за риторикой Залужного стоят британцы, которые могут начать раскачивать лодку против Зеленского. И если им понадобится, они быстро заменят его своим человеком, — пояснил Дандыкин.

Ранее Залужный назвал положение украинской армии на фронте стабильно плохим. Он отметил, что удары российских войск по логистике делают невозможным наступление ВСУ.

Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

