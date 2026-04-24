24 апреля 2026 в 15:27

Атаку дронов предотвратили в российском регионе

Меликов: в Дагестане уничтожили вражеские беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Дагестане успешно предотвращена атака вражеских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В нашей республике успешно предотвращена атака вражеских беспилотников. К счастью, жертв и пострадавших нет, — сказал Меликов.

На месте происшествия работают оперативные службы, принимаются необходимые меры для ликвидации последствий, отметил руководитель региона. По его словам, все необходимое для безопасности граждан и объектов делается.

По информации Telegram-канала «Каспийск 24», беспилотник был сбит в центре этого города. Утверждается, что взрыв был настолько громким, что его услышали все горожане. Территорию падения обломков оцепили силовики.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Ростовской области . По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

