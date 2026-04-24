24 апреля 2026 в 16:32

В ГД предложили усилить гарантии возврата денег при сделках с недвижимостью

Депутат Самокиш разъяснил порядок возврата средств при сделках с недвижимостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Необходимо добиваться, чтобы в резолюциях судов были прописаны четкие алгоритмы возврата средств покупателям при отмене сделок с недвижимостью, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш. По его словам, в противном случае люди остаются без жилья и денег, передает корреспондент NEWS.ru.

Как это может быть? Мы понимаем: есть депозиты в суде, есть депозиты у нотариуса, есть отлично работающие банковские схемы с аккредитивом. Пожалуйста, у нас есть, по сути дела, сегодня все варианты, все механизмы для того, чтобы это сделать. Но мы должны тогда четко добиваться, чтобы в судах, конкретно в резолюциях, уже были четкие алгоритмы прописаны. Утром деньги — вечером стулья. Потому что иначе у нас стулья исчезают, а деньги никуда не возвращаются, — сказал Самокиш.

Парламентарий добавил, что периоды «охлаждения», справки из психдиспансера, безналичные расчеты, нотариальное удостоверение и другие инструменты должны быть. Но в случае с разворотом сделки они не работают. Он напомнил, что сделку можно развернуть и через месяц после завершения периода «охлаждения».

Справка из психдиспансера или присутствие врача-психиатра — даже такие случаи у нас бывали — это тоже вопрос следующий. У нас через сутки после освидетельствования или присутствия врача на сделке что-то случится человеком. С психиатрами будете разговаривать, они вам скажут: человек — такое существо сложное: сегодня он нормальный, завтра — не очень, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что пенсионерка-врач распродала четыре квартиры в Петербурге за 31 млн рублей и теперь пытается вернуть их обратно через суд. Отмечалось, что женщина действовала по схеме, аналогичной той, которая использовалась в деле Долиной.

Власть
Госдума
недвижимость
мошенничество
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

