Риелтор озвучил примерную статистику по «схеме Долиной»

Точное количество пострадавших по «схеме Долиной» в России никто не знает, сообщил NEWS.ru вице-президент Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?». По словам эксперта, доля в общем количестве сделок кажется небольшой, но это показательно, потому что для каждого, кто попал на эту уловку, это «трагедия всей жизни».

Точных цифр, сколько таких пострадавших, нет ни у кого. Более того, цифры разнятся — от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. Мы по Москве видим, что реально, похоже, было чуть больше тысячи таких случаев. По некоторым оценкам, до 3 тыс., — отметил он.

По словам Саяпина, стать жертвой может каждый. При этом если человек «идиот», то он должен сам нести ответственность за свои «идиотские поступки», а не перекладывать ее на покупателя, уточнил риелтор.

Есть ошибочное мнение, что это касается только пенсионеров, что это касается там каких-то людей, слабозащищенных. На самом деле у нас были случаи, когда 30-летние люди продавали, когда семьи продавали. Муж и жена вместе действовали и продавали. То есть это не только одиноких касается, — объяснил эксперт.

Ранее пенсионерка-врач распродала четыре квартиры в Петербурге за 31 млн рублей и теперь пытается отсудить их обратно. Отмечалось, что женщина действовала по схеме, аналогичной той, которая использовалась в деле Долиной.