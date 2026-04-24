Появились кадры возвращения военнослужащих России из украинского плена

Кадры возвращения военнослужащих России из украинского плена показало МО РФ. На записи видно, как военные держат в руках российские флаги и скандируют: «Россия», затем видно, как они переходят в автобус.

Ранее сообщалось, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Также стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.