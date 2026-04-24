Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:44

Появились кадры возвращения военнослужащих России из украинского плена

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Кадры возвращения военнослужащих России из украинского плена показало МО РФ. На записи видно, как военные держат в руках российские флаги и скандируют: «Россия», затем видно, как они переходят в автобус.

Ура!сказали бойцы.

Ранее сообщалось, что Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена в рамках нового обмена. Взамен Киеву были переданы также 193 военнопленных Вооруженных сил Украины.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Также стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Россия
Украина
пленные
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.