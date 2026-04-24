Мэр Горловки рассказал о новых пострадавших из-за украинских дронов В Горловке из-за атаки БПЛА ранены два сотрудника коммунального предприятия

В Горловке из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два сотрудника одного из коммунальных предприятий, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Калининском районе города.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома, в результате чего пострадал местный житель. Предварительно, у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.