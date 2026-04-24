За конфликт на Украине платят одни лишь европейцы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, с приходом к власти президента США Дональда Трампа вклад американцев стал равен нулю.
Мы, европейцы, расплачиваемся за эту войну. С прошлого года финансовый вклад CША равен нулю. Поэтому шансы США заставить Украину капитулировать невелики. Думаю, украинцы благодарны за разведывательную информацию и санкции, — заявил Сикорский.
Министр отметил, что у Киева тоже есть свои красные линии, за которые он не готов переходить. Одна из них, считает он, это якобы стремление к прочному и долгосрочному миру, а не временному прекращению огня.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что не стоит стесняться выражений, обсуждая спонсоров Киева. По ее словам, европейские государства финансируют ВСУ, поставляют им оружие и игнорируют их преступления против мирных жителей, тем самым поддерживая терроризм на Украине.