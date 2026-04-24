Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:52

В Польше признались, на чьей шее на самом деле сидит Украина

Глава МИД Польши Сикорский: только Европа платит за конфликт на Украине

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
За конфликт на Украине платят одни лишь европейцы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, с приходом к власти президента США Дональда Трампа вклад американцев стал равен нулю.

Мы, европейцы, расплачиваемся за эту войну. С прошлого года финансовый вклад CША равен нулю. Поэтому шансы США заставить Украину капитулировать невелики. Думаю, украинцы благодарны за разведывательную информацию и санкции, — заявил Сикорский.

Министр отметил, что у Киева тоже есть свои красные линии, за которые он не готов переходить. Одна из них, считает он, это якобы стремление к прочному и долгосрочному миру, а не временному прекращению огня.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что не стоит стесняться выражений, обсуждая спонсоров Киева. По ее словам, европейские государства финансируют ВСУ, поставляют им оружие и игнорируют их преступления против мирных жителей, тем самым поддерживая терроризм на Украине.

Европа
Польша
Радослав Сикорский
поддержка
деньги
конфликт на Украине
