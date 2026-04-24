В Польше признались, на чьей шее на самом деле сидит Украина

В Польше признались, на чьей шее на самом деле сидит Украина Глава МИД Польши Сикорский: только Европа платит за конфликт на Украине

За конфликт на Украине платят одни лишь европейцы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, с приходом к власти президента США Дональда Трампа вклад американцев стал равен нулю.

Мы, европейцы, расплачиваемся за эту войну. С прошлого года финансовый вклад CША равен нулю. Поэтому шансы США заставить Украину капитулировать невелики. Думаю, украинцы благодарны за разведывательную информацию и санкции, — заявил Сикорский.

Министр отметил, что у Киева тоже есть свои красные линии, за которые он не готов переходить. Одна из них, считает он, это якобы стремление к прочному и долгосрочному миру, а не временному прекращению огня.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что не стоит стесняться выражений, обсуждая спонсоров Киева. По ее словам, европейские государства финансируют ВСУ, поставляют им оружие и игнорируют их преступления против мирных жителей, тем самым поддерживая терроризм на Украине.