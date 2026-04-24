Не стоит стесняться выражений, обсуждая спонсоров Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, европейские государства финансируют ВСУ и игнорируют их преступления против мирных жителей, тем самым поддерживая терроризм на Украине.

Как вас назвать после этого? Какие слова мы должны подбирать? Чтобы вас не обидеть, что ли? Да нет уж. Как говорится, «получите и распишитесь». Вы называетесь именно так (спонсорами террористов. — NEWS.ru), потому что других названий нет для тех, кто использует деньги, вооружения и политические ресурсы для поддержки террористов, — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД РФ призвала очнуться западных спонсоров убийц российского народа. Она отметила, что Запад закрывал глаза на события в Донбассе в 2014 году.

До этого Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.