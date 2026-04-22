Западные спонсоры убийц российского народа должны очнуться, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Запад закрывал глаза на события в Донбассе в 2014 году.

Те, кто спонсирует убийц нашего народа, должны все-таки очнуться и задать себе вопрос: они с кем и по какую сторону истории они находятся, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы. Так политик хочет показать, что принадлежит к группе «цивилизованных», уточнила дипломат.

До этого Захарова отмечала, что западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху. Она отметила, что граждане Украины вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев. По словам представителя МИД, украинцев используют «как разнорабочих». Они рассеялись по Европе, где граждан страны ждала ужасная участь, добавила Захарова.