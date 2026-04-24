Апрельская метель обрушилась на Кольский полуостров и попала на видео Мощный циклон принес метель и штормовой ветер в Мурманскую область

Мощная апрельская метель обрушилась на Мурманскую область, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры стихии. Из-за шторма оказались сорваны туристические поездки в популярное село Териберка. Это уже второй сильный удар стихии за последнюю неделю.

Власти были вынуждены закрыть главную автомобильную дорогу, ведущую к Териберке. Многим туристам, уже купившим путевки, приходится разворачиваться и временно размещаться в отелях, чтобы переждать непогоду. Тем временем те, кто уже добрался до Териберки, сидят в номерах, а экскурсии по Баренцеву морю, ради которых они приезжали, полностью отменены, пишут авторы публикации.

Ранее в Нижнем Новгороде в апреле выпал рекордный 231% от месячной нормы осадков. Количество выпавшей влаги по состоянию на 22 апреля достигло 95 мм при норме в 41 мм. Городские службы были приведены в повышенную готовность в связи с прогнозируемыми затяжными дождями.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что теплая погода вернется в Москву после 28 апреля. По его словам, ожидается потепление до +12–14 градусов.