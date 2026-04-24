Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 18:02

Апрельская метель обрушилась на Кольский полуостров и попала на видео

Мощный циклон принес метель и штормовой ветер в Мурманскую область

Фото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощная апрельская метель обрушилась на Мурманскую область, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры стихии. Из-за шторма оказались сорваны туристические поездки в популярное село Териберка. Это уже второй сильный удар стихии за последнюю неделю.

Власти были вынуждены закрыть главную автомобильную дорогу, ведущую к Териберке. Многим туристам, уже купившим путевки, приходится разворачиваться и временно размещаться в отелях, чтобы переждать непогоду. Тем временем те, кто уже добрался до Териберки, сидят в номерах, а экскурсии по Баренцеву морю, ради которых они приезжали, полностью отменены, пишут авторы публикации.

Ранее в Нижнем Новгороде в апреле выпал рекордный 231% от месячной нормы осадков. Количество выпавшей влаги по состоянию на 22 апреля достигло 95 мм при норме в 41 мм. Городские службы были приведены в повышенную готовность в связи с прогнозируемыми затяжными дождями.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что теплая погода вернется в Москву после 28 апреля. По его словам, ожидается потепление до +12–14 градусов.

Регионы
Мурманская область
метели
снегопады
погода
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.