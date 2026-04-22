Снежная метель обрушилась на Мурманск

Мощный снегопад с сильным порывистым ветром обрушился на Мурманск, передает РИА Новости. Виной аномалии стала южная периферия глубокой циклонической депрессии, пришедшей со стороны Баренцева моря.

Из-за непогоды и снижения видимости спасатели были вынуждены закрыть автомобильное сообщение с популярным туристическим селом Териберка. Синоптики зафиксировали падение температуры до −2 градусов, а порывы ветра достигли штормовых 27 метров в секунду. Несмотря на сложную метеообстановку, местный аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Глава города Иван Лебедев призвал жителей проявлять максимальную бдительность и по возможности оставаться дома. Он рекомендовал парковать транспортные средства вдали от деревьев и неустойчивых рекламных щитов.

Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными на улицах, воздержитесь от долгих прогулок, — подчеркнул градоначальник.

Ранее непогода заставила сотрудника метеостанции в Дагестане пробыть 18 дней в снежном плену. Позже мужчина рассказал, что запас еды у него был примерно на неделю, но главная проблема заключалась не в количестве продуктов, а в их недоступности: пропитание осталось в старом доме, который мог в любой момент обрушиться под весом снега.