Стало известно, когда в Москве потеплеет Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве потеплеет после 28 апреля

Теплая погода вернется в Москву после 28 апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что столбик термометра увеличится до 12–14 градусов тепла.

Потеплеет только после 28 апреля. Сейчас пройдут две волны похолодания, будет два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России, — рассказал синоптик.

Шувалов отметил, что первый циклон будет длиться до конца рабочей недели. Второй придет в выходные и задержится до понедельника. В этот период в Москве ожидаются дожди и мокрый снег, усилится ветер, который будет заметным во время прохождения циклонов. После этого погода начнет меняться в лучшую сторону, добавил специалист.

К 30 апреля уже на термометрах 12–14 градусов тепла в Москве, — добавил Шувалов.

Ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также спрогнозировала потепление в Москве к концу месяца. По ее словам, холодный период завершится в промежутке с 27 на 28 апреля.