Метеоролог раскрыла, когда в Москву вернется долгожданное весеннее тепло

В Москве в конце апреля ожидается потепление, спрогнозировала в беседе с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, холодный период завершится в промежутке с 27 на 28 апреля.

На последние числа апреля намечается повышение температуры воздуха. Мы рассчитываем, что последний циклон из этой серии будет определять у нас погоду 27–28 апреля. Так что, скорее всего, волна этой холодной погоды может завершиться к первым числам мая, — отметила Позднякова.

Специалист уточнила, что причиной весенних заморозков стали циклоны. Сначала холод проник в тылу южного из них, а затем в регион пришел арктический воздух.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.