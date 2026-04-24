24 апреля 2026 в 17:56

Белоруса задержали на российской границе при попытке дать взятку

Сотрудники Смоленской таможни пресекли попытку дачи взятки на границе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники подразделений по противодействию коррупции ЦТУ и Смоленской таможни помешали гражданину Белоруссии дать взятку должностному лицу, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомств. Отмечается, что мужчина пытался вернуть на территорию соседней республики автомобиль со сливочным маслом белорусского происхождения.

По информации ведомств, машину до этого задержали в России — у продукции не было ветеринарного сертификата, а средства идентификации «Честный знак» оказались недействительны. Мужчина попытался дать взятку, его задержали сотрудники подразделений по противодействию коррупции. Против иностранца возбудили уголовное дело.

Ранее таможенники в пункте пропуска Благовещенска обнаружили золотой металл на 2,5 млн рублей. Уточнялось, что 44-летний иностранный гражданин попытался спрятать поклажу в своей обуви. Мужчина следовал в Хэйхэ в Китае.

До этого новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту.

