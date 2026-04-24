Виновница ДТП на Садовом кольце попыталась скрыть родство с дедом-генералом

Woman.ru: виновница ДТП на Садовом кольце могла скрыть фото с дедом-генералом

Анна Владимирова Анна Владимирова Фото: t.me/moscowcourts*
Портал Woman.ru сообщил, что виновница жуткой аварии, которая произошла на Садовом кольце, после ареста попыталась скрыть родство с дедом-генералом. Как пишут авторы, после сообщений о том, что у девушки есть родственник-генерал и она недолго работала в Россотрудничестве, ее страницы в соцсетях начали активно чистить.

В публикации говорится, что у матери аккаунт закрыт, а у самой Анны ранее были фотографии с ней и дедушкой-генералом. По информации издания, снимки исчезли через двое суток после ареста. В материале сказано, что, поскольку пользоваться телефонами там запрещено, вероятно, страницы редактировали ее близкие.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что арестованная после резонансного ДТП в центре Москвы Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина. По данным источника канала, Аброськин работал советником министра обороны, а затем занимал административную должность в чине действительного государственного советника 1-го класса.

До этого сообщалось, что Владимирову отправили в СИЗО. По версии следствия, она скрылась с места аварии. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, очевидцы отметили, что погибшему велосипедисту оторвало голову.

Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
