Виновница ДТП на Садовом кольце попыталась скрыть родство с дедом-генералом

Портал Woman.ru сообщил, что виновница жуткой аварии, которая произошла на Садовом кольце, после ареста попыталась скрыть родство с дедом-генералом. Как пишут авторы, после сообщений о том, что у девушки есть родственник-генерал и она недолго работала в Россотрудничестве, ее страницы в соцсетях начали активно чистить.

В публикации говорится, что у матери аккаунт закрыт, а у самой Анны ранее были фотографии с ней и дедушкой-генералом. По информации издания, снимки исчезли через двое суток после ареста. В материале сказано, что, поскольку пользоваться телефонами там запрещено, вероятно, страницы редактировали ее близкие.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что арестованная после резонансного ДТП в центре Москвы Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина. По данным источника канала, Аброськин работал советником министра обороны, а затем занимал административную должность в чине действительного государственного советника 1-го класса.

До этого сообщалось, что Владимирову отправили в СИЗО. По версии следствия, она скрылась с места аварии. Источники также сообщали, что 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, очевидцы отметили, что погибшему велосипедисту оторвало голову.