Момент страшного ДТП в центре Москвы попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уличные камеры видеонаблюдения сняли момент массового ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости заходит в поворот, врезается в человека на электровелосипеде, а затем в дорожное ограждение, после чего таранит другие машины.

Жертвами аварии в районе Садовой-Черногрязской улицы стали два человека, среди них — велосипедист. По словам очевидцев, мужчине оторвало голову от сильного удара. Отмечается, что BMW, устроивший ДТП, не имел государственных регистрационных знаков.

Ранее стало известно, что возможной причиной массового ДТП на Садовом кольце в Москве стало значительное превышение скорости водителем BMW. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Водитель сначала сбил велосипедиста, а затем влетел в зону дорожных работ и протаранил еще четыре машины.

Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества. Ее задержали после аварии. По информации источников, 29-летняя девушка управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде.

