«Никак не ожидал»: очевидец раскрыл подробности ДТП на Садовом кольце РЕН ТВ: массовая авария на Садовом кольце была неожиданной

Массовая авария на Садовом кольце в Москве, которая привела к смерти двух человек, случилась неожиданно, рассказал РЕН ТВ очевидец — муж погибшей женщины. Он добавил, что не успел осознать происходящего.

Это было сзади меня все, просто вдарило сбоку, я никак не ожидал, — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что при аварии погибли водитель электровелосипеда и пассажирка автомобиля Mitsubishi. Мужчина скончался на месте ДТП, а женщина — в больнице. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества. Ее задержали после аварии. По информации источников, 29-летняя девушка управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде.

