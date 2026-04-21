Раскрыты подробности жуткой аварии с экс-чиновницей в Москве Два человека погибли в ДТП на Садовом кольце в Москве

При аварии на Садовом кольце в центре Москвы погибли водитель электровелосипеда и пассажирка автомобиля Mitsubishi, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Мужчина скончался на месте ДТП, а женщина — в больнице. Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества.

Бывшую сотрудницу Россотрудничества задержали после аварии. По предварительным данным, 29-летняя девушка управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

