На Украине позволили одной группе лиц законно выводить доходы за рубеж Нацбанк Украины разрешил иностранным топ-менеджерам выводить доходы за границу

Национальный банк Украины принял постановление № 43, которое вступило в силу 24 апреля и позволяет иностранным топ-менеджерам украинских компаний свободно выводить за границу свои заработки. Речь идет о зарплатах, бонусах и вознаграждениях, которые можно будет конвертировать в валюту и перечислять за рубеж без ограничений, передает «Страна.ua».

Получателями валютных привилегий станут члены наблюдательных и директорских советов, уточнили в НБУ. Аналогичные нововведения с 1 мая касаются иностранных военных, воюющих за ВСУ и Нацгвардию.

Этим же постановлением украинским военнослужащим разрешили идентификацию в банках по военным документам, а не только по паспорту. Оборонным предприятиям также упростили покупку безналичной валюты на межбанке.

Ранее украинский экономический портал «Минфин» сообщал, что для сдерживания обвала гривны Национальный банк Украины реализовал на межбанковском рынке валюту на сумму более $1 млрд. Эти меры не помогли, так как национальная валюта продолжает обновлять исторические минимумы.