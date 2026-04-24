Лингвисты обнаружили в интервью Пугачевой оправдание терроризма

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил «Газете.Ru», что пауза в суде с певицей Аллой Пугачевой связана с изучением экспертизы, а 30 апреля могут решить вопрос об удалении интервью с ее участием. Он рассказал, что привлек комиссию из психологов, юристов и лингвистов, которые обнаружили на видео оправдание терроризма.

Наша команда отработала видео, у нас работала целая группа экспертов. Это заключение комиссии, в которую вошли психологи, лингвисты, юристы. Они разобрали видео по полкам. Там на самом деле Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили. Мы пошли в суд, чтобы Пугачева хоть раз в жизни понесла ответственность за свои слова и действия, — сообщил он.

Бородин также отметил, что Примадонна не извинилась перед ним за свои слова о «доносчике». По его словам, на суде юрист певицы создавал впечатление неподготовленности.

Ранее адвокат Пугачевой опровергла обвинения в оскорблении в адрес Виталия Бородина в ходе заседания в Пресненском суде Москвы. Защита заявила, что певица не называла истца «доносчиком» и «стукачом», а лишь обратилась к нему по фамилии.