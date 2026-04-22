Защита Пугачевой опровергла клевету в адрес Бородина

Адвокат Аллы Пугачевой опровергла обвинения в оскорблении в адрес главы ФПБК Виталия Бородина в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, передает РИА Новости. Защита утверждает, что певица не называла истца «доносчиком» и «стукачом», а лишь обратилась к нему по фамилии.

Истец использует не нейтральное воспроизведение устной речи, а свою интерпретацию, — заявила представитель артистки.

Бородин требует от певицы опровержения и компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Его адвокаты настаивают, что высказывания Пугачевой подорвали репутацию общественника и нанесли ущерб его психическому благополучию. В качестве доказательства к иску приложено заключение лингвистов, подтверждающее наличие негативных оценок.

Истец в свою очередь пообещал направить все взысканные средства на нужды СВО в случае победы. Рассмотрение дела по существу продолжится 30 апреля. Поводом для суда стало заявление Пугачевой, которая в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пригрозила всем доносчикам и сказала, что Бородину надо «приготовиться».

Ранее сам Бородин рассказал о ходе суда с певицей в своем Telegram-канале и добавил, что после слов защитницы певицы в зале раздался смех. Он добавил, что юрист также зачитала на заседании сообщение от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.