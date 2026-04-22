Слова юриста Пугачевой вызвали смех в зале суда

Бородин рассказал о ходе суда с Пугачевой и смехе в зале после слов юриста

Сторона защиты Аллы Пугачевой заявила в суде, что певица не называла «доносчиком и стукачом» политика Виталия Бородина, чем вызвала смех среди присутствующих на заседании. О ходе заседания глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, юрист также отметила, что за выпуск скандального интервью с певицей отвечает не Пугачева, а журналистка Екатерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Юрист Пугачевой в суде заявила, что Telegram-канал «Кровавая барыня» называл меня доносчиком, и зачем-то зачитала комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Все записали под протокол, — рассказал Бородин.

Ранее в Российском авторском обществе заявляли, что идея «передать» хиты Пугачевой другим исполнителям не требует изменения законодательства. Большинство ее хитов написаны профессиональными композиторами и поэтами. Заявление прозвучало на фоне недавнего предложения Бородина, который выступил с идеей «передать» песни Пугачевой другим артистам.

До этого стало известно о долгах Аллы Пугачевой. Знаменитая певица должна 100 тысяч рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Артистка на данный момент живет на Кипре.