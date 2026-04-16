В РАО объяснили, кому принадлежат права на песни Пугачевой РАО: для исполнения хитов Пугачевой разрешение не требуется

Идея «передать» хиты певицы Аллы Пугачевой другим исполнителям не требует изменения законодательства, передал ТАСС заявление Российского авторского общества (РАО). Большинство ее хитов написаны профессиональными композиторами и поэтами.

Заявление прозвучало на фоне недавнего предложения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Тот выступил с идеей «передать» песни Пугачевой другим артистам.

В РАО подчеркнули, что в этом нет необходимости. Автором композиций Пугачева и так не является, ведь создателями репертуара были совсем другие люди. В организации напомнили, что среди авторов песен Пугачевой были Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин и Марк Минков.

В обществе объяснили, что в таких случаях любой артист может записать свою версию желаемой песни, если получит соответствующее разрешение у автора. А для этого можно обратиться через РАО, так как организация хранит всю информацию по правам на произведения.

При этом в РАО уточнили, что Пугачева обладает исключительными правами на собственные исполнения, а также на ряд произведений, которые написала самостоятельно. В качестве примера в организации назвали музыку к песням на стихи Осипа Мандельштама и композицию «Примадонна», посвященную Людмиле Гурченко.

Ранее стало известно о долгах Аллы Пугачевой. Знаменитая певица должна 100 тысяч рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Артистка на данный момент живет на Кипре.