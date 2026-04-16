Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 05:01

В РАО объяснили, кому принадлежат права на песни Пугачевой

РАО: для исполнения хитов Пугачевой разрешение не требуется

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея «передать» хиты певицы Аллы Пугачевой другим исполнителям не требует изменения законодательства, передал ТАСС заявление Российского авторского общества (РАО). Большинство ее хитов написаны профессиональными композиторами и поэтами.

Заявление прозвучало на фоне недавнего предложения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Тот выступил с идеей «передать» песни Пугачевой другим артистам.

В РАО подчеркнули, что в этом нет необходимости. Автором композиций Пугачева и так не является, ведь создателями репертуара были совсем другие люди. В организации напомнили, что среди авторов песен Пугачевой были Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин и Марк Минков.

В обществе объяснили, что в таких случаях любой артист может записать свою версию желаемой песни, если получит соответствующее разрешение у автора. А для этого можно обратиться через РАО, так как организация хранит всю информацию по правам на произведения.

При этом в РАО уточнили, что Пугачева обладает исключительными правами на собственные исполнения, а также на ряд произведений, которые написала самостоятельно. В качестве примера в организации назвали музыку к песням на стихи Осипа Мандельштама и композицию «Примадонна», посвященную Людмиле Гурченко.

Ранее стало известно о долгах Аллы Пугачевой. Знаменитая певица должна 100 тысяч рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Артистка на данный момент живет на Кипре.

Шоу-бизнес
Россия
РАО
Алла Пугачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.