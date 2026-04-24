Военэксперт рассказал о P1-Sun, которыми ВСУ мечтают перехватывать «Герани»

Украина украла технологии производства российских беспилотников «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о появлении в арсенале ВСУ БПЛА, направленных на противодействие «Гераням». По его словам, данное оружие отличается простотой конструкции и доступностью по цене.

P1-Sun — это дрон противовоздушной обороны. Он разрабатывался для перехвата российских «Гераней», поскольку затраты на это достаточно высокие. Украина специально разработала такой БПЛА, способный работать в автоматическом режиме. Он как наш беспилотник «Елка», который запускается со специального устройства, напоминающего пистолет. Достаточно просто навести «Елку» в сторону цели, и она поражает ее самостоятельно. Киев использовал аналогичные технологии, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что дрон «Елка» оборудован современной видеокамерой и имеет корпус, напечатанный на 3D-принтере. По словам эксперта, в отличие от российского образца, который использует кинетический перехват, P1-Sun оснащен небольшой боевой частью. Он также отметил, что максимальная высота полета дрона является незначительной — около пяти километров.

Скорость дрона P1-Sun заявлена до 300 км/ч, но это под вопросом, поскольку для таких показателей элементы питания должны быть более мощными и занимать больше места. Боевая часть может достигать 800 граммов. Поскольку беспилотник печатается на 3D-принтере, он относительно дешевый, его стоимость составляет примерно $500 (37 тыс. рублей). Украина пытается сбрасывать их во время налетов с самолетов, возможно даже с «кукурузников», — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что в России разработаны и готовятся к использованию беспилотники-перехватчики под названием «Варвар». Данные дроны созданы для защиты гражданских объектов от атак вражеских дронов. Предполагается, что первыми эти системы получат частные охранные компании.