Лавров назвал основную угрозу международной безопасности

Основную угрозу международному миру и безопасности в настоящее время представляет политика государств «коллективного Запада», стратегическая цель которого остается неизменной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, западные страны любой ценой стремятся сохранить свою глобальную гегемонию.

Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств «коллективного Запада». Мы по-прежнему называем его «коллективным», хотя в коллективе появились разногласия. Но стратегическая цель, мы нисколько не сомневаемся, сохраняется прежней, — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких сомнений в том, что Запад продолжит противодействовать возвышению конкурентов, расположенных в странах Мирового большинства, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны по-прежнему не отказались от намерений прибрать к рукам украинский чернозем, российские нефть и газ, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья. По ее словам, речь идет о глобальной реваншистской стратегии.